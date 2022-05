LIVE Bronzetti-Ostapenko, Roland Garros 2022 in DIRETTA: la romagnola cerca il colpaccio contro la tds n.13 (Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida d’esordio tra Lucia Bronzetti e Jelena Ostapenko – La sconfitta di Lucia Bronzetti a Rabat in semifinale contro Martina Trevisan – Le posizioni guadagnate da Lucia Bronzetti a Rabat Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Lucia Bronzetti e Jelena Ostapenko, valida per il primo turno del torneo singolare femminile del Roland Garros 2022. Primo confronto tra le due giocatrici: in palio il secondo turno contro la francese Alizé Cornet o la giapponese Misaki Doi, in campo sul Philippe-Chatrier dalle ore 12.00 come primo match. La lettone ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della sfida d’esordio tra Luciae Jelena– La sconfitta di Luciaa Rabat in semifinaleMartina Trevisan – Le posizioni guadagnate da Luciaa Rabat Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Luciae Jelena, valida per il primo turno del torneo singolare femminile del. Primo confronto tra le due giocatrici: in palio il secondo turnola francese Alizé Cornet o la giapponese Misaki Doi, in campo sul Philippe-Chatrier dalle ore 12.00 come primo match. La lettone ...

