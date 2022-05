Leao vale oro: gioiello in cassaforte, clausola da 150 milioni. E Origi c'è (Di martedì 24 maggio 2022) Vinto lo sprint scudetto, adesso Rafael Leao appare destinato ad una vera e propria corsa all'oro. E quell'indiscrezione su una clausola da 150 milioni di euro per il suo cartellino dà ulteriore ... Leggi su gazzetta (Di martedì 24 maggio 2022) Vinto lo sprint scudetto, adesso Rafaelappare destinato ad una vera e propria corsa all'oro. E quell'indiscrezione su unada 150di euro per il suo cartellino dà ulteriore ...

