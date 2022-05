Advertising

sportli26181512 : Lazio, Furlanetto saluta la Primavera. Resterà come terzo portiere?: Alessio Furlanetto, giovane portiere della Pri… - LALAZIOMIA : Lazio, Furlanetto saluta la Primavera. Resterà come terzo portiere? - SimoneBrisi : Lazio, Furlanetto dice addio alla Primavera ma sul futuro… - - LALAZIOMIA : Primavera, Furlanetto: “Le nostre strade si divideranno ma voglio ringraziare tutti” – FOTO -

Solo la Lazio

Aggregati in 8 dalla Primavera Stando ciò che si è visto sul manto erboso centrale del... Dai due giovani portierie Moretti ai difensori Pollini, Adeagbo e Marinacci. Per rimpinguare ..., torna solo Luiz Felipe ma Sarri attende altri rientri già domani In effetti si sta facendo ... Assenze alle quali un minimo si è sopperito chiamando i giovani portierie Moretti dalla ... Lazio, Furlanetto dice addio alla Primavera ma sul futuro... Il portiere Furlanetto ha utilizzato Instagram per esprimere un pensiero sulla stagione appena conclusa, oltre che per salutare il gruppo che lo ha accompagnato nel corso di questa annata: “È finita ...Meeting di Grosseto ''gemellato'' con FIDAL Lazio. In gara tanti atleti dalla nostra regione ... Sono tanti e di livello i laziali attesi a Grosseto. Erika Furlani punterà a confermare l'ottimo ...