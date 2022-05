L’approccio degli Usa nel contrasto agli attacchi ransomware non è adeguato

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 24 maggio 2022) La dura conclusione è frutto di un rapporto pubblicato dai Democratici della Commissione per la Sicurezza Nazionale e gli Affari Governativi del Senato in cui si forniscono dati sugliin costante aumento indagando sulle cause e sul metodo – giudicato inefficace – didel governo Usa. Una questione chiave è quella che riguarda l’utilizzo delle criptovalute per chiedere il riscatto una volta compiuto l’attacco e la mancanza di dati esaustivi sui pagamenti (non si esita a definire le informazioni in questo ambito «frammentarie e incomplete». LEGGI ANCHE >>> Cybersecurity: Verizon registra nell’ultimo anno un aumento dihacker pari al 13% Perché ilUsahacker non sarebbe efficace ...