Isola 16 | Fabrizia Santarelli conferma il debole per Gennaro Auletto | Mercedesz Henger sorpresa | “Non la riconosco più”

Leggi su isaechia

(Di martedì 24 maggio 2022) Sta nascendo del tenero trasu L’dei Famosi 2022? I due naufraghi si sono incontrati su Playa Sgamadissima e sembrano esserci tutti i presupposti per la nascita di una liaison. Erano stati Estefania Bernal e Roger Balduino ad inaugurare i sentimenti al game-show di Canale 5, che col tempo però si sono rivelati fittizi. I due infatti si sono accusati a vicenda di aver fatto ricorso ad una vera e propria strategia. Tutti i naufraghi si sono schierati contro la modella, avvicinandosi invece a Roger che in lacrime aveva deciso di chiedere scusa. Durante la diciannovesima puntata, andata in onda ieri sera, a salvarsi è stato proprio Roger. A discapito diche, entrato da poco a far parte del cast, è stato il meno votato dal pubblico. Per ...