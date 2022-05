Inter, in estate bisogna vendere: servono 60 milioni di plusvalenze (Di martedì 24 maggio 2022) Sarà un'estate molto calda quella in casa Inter: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri dovranno cercare di ottenere almeno 60 milioni di euro di plusvalenze per avere stabilità.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 24 maggio 2022) Sarà un'molto calda quella in casa: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri dovranno cercare di ottenere almeno 60di euro diper avere stabilità....

Advertising

FBiasin : 2) Coppa Italia, Supercoppa, ottavi di Champions dopo 11 anni, in lotta per lo scudetto fino all’ultimo. Proverann… - Pall_Gonfiato : #Inter, in estate bisogna vendere: servono 60 milioni di plusvalenze - IlBarone_Siculo : RT @_MDelon: #Etoo arrivò all'#Inter nell'estate del 2009 al posto di #Ibra che andò al Barcellona per vincere la Champions. La storia la… - infoitsport : Cambiaso, volontà Inter chiara per l’estate e per il futuro della fascia – CdS - _sseraphic : Il turco ha postato questo (l'anno scorso in estate) poi l'ha cancellato..accordo con l'Inter ecc ecc.. CIIIIAAAAA… -