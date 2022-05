Il solito super Curry e Warriors in volo Dallas e Doncic sotto 3 - 0 (Di martedì 24 maggio 2022) Sono passati tre anni, ma la capacità di Golden State di colpire quando conta sembra essere sempre la stessa. I Warriors di Stephen Curry, autore di 31 punti, tornano ad avvicinarsi ad una finale Nba ... Leggi su quotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Sono passati tre anni, ma la capacità di Golden State di colpire quando conta sembra essere sempre la stessa. Idi Stephen, autore di 31 punti, tornano ad avvicinarsi ad una finale Nba ...

Advertising

alltxwll : @julieftauri @GaiaMalcontenta no così sei più la variante montanara che sale in una baita per le valli bergamasche… - maxpesciolino : @Ermanno92231787 @Gaetano38397120 @matteorenzi Di solito mi chiamano cosi per le Dimensioni è satira A te non ti è… - Gaeqdsp : Quando dicono di essere super motivati e pronti a cambiare di solito la dieta del Sommo finisce sotto una gamba del… - summertime_lou_ : Domani ho un esame e sono metà super chill e metà adesso vado a vomitare per il nervoso. Mai successo prima. Di sol… - fainformazione : Corsair presenta il super notebook Voyager a1600 AMD Advantage Edition In mattinata, il marchio Corsair ha sfoggia… -