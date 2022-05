Il sesso dopo i figli è come un’onda

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 24 maggio 2022) Nonostante ogni situazione sia diversa per ogni coppia e non tutti sperimentino le stesse circostanze, l’arrivo deipuò creare delle dinamiche nuove nell’intimità della coppia, che forse avrà molti alti e bassi per quanto riguarda ile il tempo da dedicargli. Iniziamo col dire che fare menouna volta diventati genitori è del tutto normale e non è affatto detto che sarà sempre così. Le situazioni e anche le esigenze dei genitori,il parto, cambiano: a volte si è troppo stanchi per dedicarsi all’intimità, per non parlare dei cambiamenti ormonali in varie fasi della vita delle donne,la depressione postpartum e le transizioni dell’allattamento al seno e la perimenopausa. Insomma, tutte queste situazioni sono del tutto normali ed è impossibile che la vita sessuale non ne ...