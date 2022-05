Il Milan e lo striscione contro l’Inter: Scaroni chiama il club nerazzurro (Di martedì 24 maggio 2022) Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è scusato con l'Inter per lo striscione esposto dai giocatori rossoneri nella giornata di ieri Leggi su pianetamilan (Di martedì 24 maggio 2022) Paolo, presidente del, si è scusato con l'Inter per loesposto dai giocatori rossoneri nella giornata di ieri

Advertising

Gazzetta_it : Milan, torna lo striscione sfottò verso l'Inter e la Procura Federale apre un'inchiesta - sportface2016 : +++Striscione dei giocatori #Milan in sfottò verso l'#Inter ('La Coppa Italia mettitela nel cu**'), la procura dell… - capuanogio : Striscione sul pullman nella festa #Milan, l'#Inter fa filtrare delusione e rammarico per quanto accaduto e per i c… - alan19_88 : RT @LapoDeCarlo1: @LucaParry85 Rispondere non è provocare. Uno striscione non e uguale a tre Un coro contro un giocatore del Milan da pa… - Andromeda_abc : RT @marcoardemagni: Torna lo striscione portafortuna! Il raffinato manufatto, oltre a qualificare il #Milan, produce effetti micidiali. L’… -