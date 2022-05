Advertising

Secondo, l'Occidente non dovrebbe cercare di infliggere una sconfitta alla Russia e l'Ucraina dovrebbe rinunciare a qualche territorio per la ...Ore 10.15: Ucraina dovrebbe rinunciare a qualche territorio Per, l'Occidente non dovrebbe cercare di infliggere una sconfitta alla Russia e l'Ucraina dovrebbe rinunciare a ... Henry Kissinger: "L'Occidente non cerchi la sconfitta russa, l'Ucraina rinunci a qualcosa" Intervento a Davos dell'ex segretario di Stato americano: "Avviare negoziati prima che si creino rivolte e tensioni che non sarà facile ...New York, 23 mag. (askanews) - L'ex segretario di stato, Henry Kissinger, intervenendo lunedì al World Economic Forum di Davos, ha dichiarato che Washington e Pechino devono evitare di mettere Taiwan ...