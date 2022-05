Finale Roma-Feyenoord, Mourinho: “Ora scriviamo la storia” (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ora scriviamo la storia”. Lo ha detto il tecnico della Roma, José Mourinho in conferenza stampa a Tirana alla vigilia della Finale di Conference League con il Feyenoord. “Questa Finale è storia, che si è già scritta per arrivare qui e giocare una Finale europea dopo tanti anni, ma quando arrivi in Finale devi fare tutto il possibile per scrivere la vera storia, che è vincere il trofeo”, ha aggiunto lo Special One. “Se sono scaramantico? No no non lo sono, a volte litigo con qualcuno che lo è. Maxischermi Olimpico? Non mi preoccupano, il sostegno e la passione dei tifosi può solo fare bene. Se la Roma ha perso la Finale con gente davanti agli schermi, ... Leggi su funweek (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – “Orala”. Lo ha detto il tecnico della, Joséin conferenza stampa a Tirana alla vigilia delladi Conference League con il. “Questa, che si è già scritta per arrivare qui e giocare unaeuropea dopo tanti anni, ma quando arrivi indevi fare tutto il possibile per scrivere la vera, che è vincere il trofeo”, ha aggiunto lo Special One. “Se sono scaramantico? No no non lo sono, a volte litigo con qualcuno che lo è. Maxischermi Olimpico? Non mi preoccupano, il sostegno e la passione dei tifosi può solo fare bene. Se laha perso lacon gente davanti agli schermi, ...

