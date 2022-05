Deulofeu accostato al Napoli | l’agente svela le intenzioni del giocatore

(Di martedì 24 maggio 2022) Albert Botines, agente di mercato dell’attaccante dell’Udinese Gerard, è intervenuto nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” in onda a Radio Marte, commentando le voci di calciomercato che vorrebbero il suo assistito alla prossima stagione. Di seguito quanto riportato: “Ho fatto i complimenti a, soprattutto per la sua professionalità. Dall’inizio della stagione abbiamo l’accordo con l’Udinese per la cessione in questa finestra di mercato, quindi partirà sicuramente“. Calciomercato(Getty Images) In merito alle voci che lo vorrebbero vestire con la maglia della prossima stagione, invece aggiunge: “Non mi piace tirare in ballo i club interessati,è una grande piazza e sarebbe sicuramente gradita. ...

Advertising

MilanPress_it : Le parole dello spagnolo, accostato ad un ritorno al Milan #Deulofeu -

Calciomercato.com

... pronto l'assalto a un giocatore più volteal Diavolo in questi mesi. Lo Scudetto è stato ... Più alla portata profili meno costosi come Domenico Berardi del Sassuolo e Gerarddell'...Più facile arrivare a, che l'Udinese valuta 18 - 20 milioni. Lo spagnolo ha già indossato ... Anche il croato è statoal Milan. Udinese, Deulofeu: 'Voglio giocare in una top, ho detto al mio agente...' Non mi dispiacerebbe andare avanti con questa squadra, lo dico perché c’è entusiasmo tra i tifosi, ci sono dei giovani che possono migliorare e ci sono i presupposti per migliorare la squadra. FUTURO ...C’è chi ha già preso la propria decisione e chi invece dovrà attendere qualche mese per capire gli sviluppi della sua carriera. Del suo futuro, e non solo, ha parlato anche un calciatore che è stato a ...