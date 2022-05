Da Vasco “servo” alla speranza che muoia Galli | i deliri di Torella e Colombini oltre gli insulti a Lucarelli | VIDEO

(Di martedì 24 maggio 2022) Non soltanto glisessisti a Selvaggia: Sandroe Andreanella loro diretta caricata su Youtube dal titolo “Neghiamo le commemorazioni?” sparano a zero, con enormi dosi di complottismo, su qualsiasi argomento caro alle galassie dei negazionisti. Si comincia con il tema della puntata, caricata in corrispondenza del trentennale della strage di Capaci., direttore artistico del teatro Duse, chiede a, candidato sindaco a Lucca appoggiato dalle liste no green pass, cosa pensi del fatto che venga celebrato ogni anno il ricordo di quanto accaduto. “Nell’accoppiata Falcone e Borsellino – dice il candidato – sono portato ad apprezzare molto di più Paolo Borsellino che non Falcone. Motivo per cui la strage di Capaci non l’ho vissuta, sono più ...

Advertising

neXtquotidiano : Da Vasco “servo” alla speranza che muoia Galli: i deliri di #Torella e #Colombini oltre gli insulti a #Lucarelli |… - Vasco_pisa : RT @ArmoniosiAccent: Il segnale politico l'ha dato: è un servo allineato al sistema. #RobertoBolle - AleC226 : @Deborah07235629 @Biagiothai Nooo anche Vasco un servo???Crollato un mito - Biagiothai : RT @Deborah07235629: @AleC226 @Biagiothai Vasco è un servo dell' élite ed è ovvio che nel caso del suo concerto abbiamo fatto un' eccezione. - Deborah07235629 : @AleC226 @Biagiothai Vasco è un servo dell' élite ed è ovvio che nel caso del suo concerto abbiamo fatto un' eccezione. -

il Dolomiti

... giovane formazione formata da Chiara Buttitta (voce), Peppe D'Antoni (piano), Fulvio Loe ... - martedì - domenica 10 >17.30 30 aprile > 8 maggio Neldi Dio padre Giovanni Messina e in san ...MUSICA PER LA PACE, PER IL LAVORO Piazza Maggiore, ore 16, ingresso gratuitoBrondi, James Senese, Laila Al Habash, Awa Fall, Yuman, Altre Di B, Forelock e P - Funking Band. Sono solo alcuni dei tanti nomi che compongono la line up del concerto del Primo Maggio ... Vasco: concerto da 10 ma la notte bianca non c'è e il ritorno di immagine L'organizzazione non ha convinto tutti e sui fan club per molti non è stata all'altezza È stato un fine settimana all’insegna di grandi eventi, feste e assembramenti in varie parti d’Italia. Il concerto di Vasco Rossi, i festeggiamenti per lo scudetto del Milan e tante altre occasioni di ...Un gigante alto 28 metri: sono attesi tra oggi e domani, nel paddock della Rivazza, i primi tir della grande carovana del rocker ...