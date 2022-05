Classifica senza errori arbitrali XXXVIII giornata serie A: Napoli penalizzato in 10 gare. Assurdo il numero di rigori negati (Di martedì 24 maggio 2022) Classifica senza errori arbitrali XXXVIII giornata serie A. Il Napoli di Spalletti penalizzato in 10 gare. 12 i rigori negati. Dopo le faticose fatiche delle giornate precedenti è stata una giornata arbitrale abbastanza tranquilla. Qualche tiro in porta si è visto dalle parti di Sassuolo e Milano ma il Napoli ha conservato il primato in Classifica generale. Si tratta del quinto scudetto, seppure virtuale, vinto dal Napoli nell’ultimo decennio. Il titolo 2021 – 2022 va ad aggiungersi a quelli ancora più strepitosi vinti nel 2015 – 2016 e 2017 – 2018. La vittoria azzurra non è mai stata in discussione sia per il ... Leggi su napolipiu (Di martedì 24 maggio 2022)A. Ildi Spallettiin 10. 12 i. Dopo le faticose fatiche delle giornate precedenti è stata unaarbitrale abbastanza tranquilla. Qualche tiro in porta si è visto dalle parti di Sassuolo e Milano ma ilha conservato il primato ingenerale. Si tratta del quinto scudetto, seppure virtuale, vinto dalnell’ultimo decennio. Il titolo 2021 – 2022 va ad aggiungersi a quelli ancora più strepitosi vinti nel 2015 – 2016 e 2017 – 2018. La vittoria azzurra non è mai stata in discussione sia per il ...

Advertising

realvarriale : Pagelle alta classifica: @acmilan 10 e lode.Scudetto inatteso e meritato @inter 8. Le 2 coppe 'consolano' per il t… - napolipiucom : Classifica senza errori arbitrali XXXVIII giornata serie A: Napoli penalizzato in 10 gare. Assurdo il numero di rig… - napolipiucom : Classifica senza errori arbitrali XXXVIII giornata serie A: Napoli penalizzato in 10 gare. Assurdo il numero di rig… - sportli26181512 : Playoff NBA, i migliori giocatori a non aver mai vinto un titolo. LA CLASSIFICA: Tanti Hall of Famer, All-Star che… - dina_poli : RT @HowardRoarkjr: ???? Classifica Reporter senza frontiere RSFindex 2022. L'Italia è al 58º posto. Durante il governo Draghi il paese ha p… -