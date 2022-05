Cei, Mattarella: “Zuppi prezioso punto di riferimento per la società italiana” (Di martedì 24 maggio 2022) ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al Presidente della Conferenza Episcopale italiana, Cardinale Matteo Zuppi: “Sono lieto di porgerLe le più vive felicitazioni per la Sua nomina a presiedere la Conferenza Episcopale italiana, affidata alle Sue cure dal Santo Padre e dai Suoi confratelli nell’episcopato. La già rilevante e riconosciuta azione pastorale svolta come Arcivescovo di Bologna saprà ispirare il Suo operato alla guida e al servizio della Chiesa nel nostro Paese, confermandola quale prezioso punto di riferimento per la società italiana. L’occasione mi è gradita per porgerLe il mio più cordiale saluto unitamente agli auguri più sinceri di un fecondo ministero episcopale”. Il capo ... Leggi su lopinionista (Di martedì 24 maggio 2022) ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergioha inviato un messaggio al Presidente della Conferenza Episcopale, Cardinale Matteo: “Sono lieto di porgerLe le più vive felicitazioni per la Sua nomina a presiedere la Conferenza Episcopale, affidata alle Sue cure dal Santo Padre e dai Suoi confratelli nell’episcopato. La già rilevante e riconosciuta azione pastorale svolta come Arcivescovo di Bologna saprà ispirare il Suo operato alla guida e al servizio della Chiesa nel nostro Paese, confermandola qualediper la. L’occasione mi è gradita per porgerLe il mio più cordiale saluto unitamente agli auguri più sinceri di un fecondo ministero episcopale”. Il capo ...

Advertising

Lopinionista : Cei, Mattarella: 'Zuppi prezioso punto di riferimento per la società italiana' - infoitinterno : Cei, Mattarella: Zuppi prezioso punto riferimento società italiana - infoitinterno : Cei: Mattarella, 'Zuppi prezioso punto riferimento per società italiana' - Mila18026580 : RT @Tg1Rai: Il cardinale Matteo Maria #Zuppi è il nuovo presidente della Cei. Un “prezioso punto di riferimento per la società italiana”, c… - visitorcity : RT @Tg1Rai: Il cardinale Matteo Maria #Zuppi è il nuovo presidente della Cei. Un “prezioso punto di riferimento per la società italiana”, c… -