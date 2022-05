Cei | Casini | ' gioia per Zuppi | darà impulso e vigore a cattolici italiani'

(Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "È unaimmensa la nomina del Cardinala presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Unaprofonda per una tradizione che si rinnova nel solco dei grandi arcivescovi che la Chiesa di Bologna ha dato all'Italia. Ma unaancora più consapevole per la persona che è il nostro Cardinale; un uomo che ha saputo parlare a tutti i bolognesi indipendentemente dalle loro opzioni culturali o politiche. Matteosenz'altro nuovoai". Lo scrive Pier Ferdinandosu Facebook.

