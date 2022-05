Catanzaro-Padova, il club invita i tifosi a colorare il “Ceravolo” ai playoff di C (Di martedì 24 maggio 2022) Saranno circa 10mila gli spettatori di Catanzaro-Padova, valida per le final four dei playoff di Serie C. Questo l'invito dei giallorossi Leggi su mediagol (Di martedì 24 maggio 2022) Saranno circa 10mila gli spettatori di, valida per le final four deidi Serie C. Questo l'invito dei giallorossi

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Catanzaro-Padova, il club invita i tifosi a colorare il “Ceravolo” ai playoff di C - Mediagol : Catanzaro-Padova, il club invita i tifosi a colorare il “Ceravolo” ai playoff di C - corriereveneto : Serie C, #Padova nella tana del Catanzaro. Oddo: «Un attacco da arginare» - Czinforma : - Czinforma : -