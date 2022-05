Calciomercato Serie A LIVE | clamorosa idea Cavani per i granata | il Toro aspetta Belotti | c’è Allan per Sarri

(Di martedì 24 maggio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MARTEDI 24 MAGGIOJuventus, si studia la strategia per Fagioli (CLICCA QUI)Sfida per Deulofeu, sull’attaccante ci sono Napoli e Milan (CLICCA QUI)Torino, c’è ancora attesa per la decisione di(CLICCA QUI)Morata, futuro in bilico: la Juve studia il piano per trattenerlo (CLICCA QUI)...

DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - DiMarzio : .@BfcOfficialPage | Positivo l’incontro tra #Saputo e #Mihajlovic: si proseguirà insieme - Gazzetta_it : Inter, il sacrificato può essere Bastoni: ma serve una super offerta - sportli26181512 : Dybala pronto ad abbracciare Lautaro all’Inter, la Roma e Mourinho però sognano: Joya giallorossa a 3,50: La Serie… - infoitsport : Serie A Calciomercato Massimiliano Allegri scherza: 'Pogba non torna alla Juventus: ha paura di sfidarmi' -

Lui ne ha postato uno su Instagram e poi se n'è servito per rispondere ai post di diversi giocatori, dal premio di miglior centrocampista dellaA consegnato a Marcelo Brozovic prima del match ...Gli interessi non mancano, soprattutto in Italia, dove ci sono almeno due club stuzzicati dall'idea di riportare inA uno dei centravanti più forti che sia passato nel nostro campionato negli ... Rilancio e addio Juventus: lascia la Serie A per 30 milioni Il ds Leone è già al lavoro sul mercato. Prima operazione: provare a trattenere il croato arrivato nel mercato di Gennaio Il direttore sportivo della Ternana Luca Leone sta già lavorando per la nuova ...CALCIOMERCATO MODENA ANDREONI – Il Modena, neopromosso in Serie B, è a caccia di profili utili per rafforzare la propria rosa in vista del prossimo campionato che si prospetta molto difficile. La diri ...