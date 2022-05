Calcio | Inter | distrazione del gemello mediale per Perisic

Advertising

Gazzetta_it : Milan, torna lo striscione sfottò verso l'Inter e la Procura Federale apre un'inchiesta - sportface2016 : #Fiorentina, #Commisso ne ha per tutti: 'Vissuto situazione difficile, ho ricevuto anche minacce. Le nostre avversa… - Gazzetta_it : Milan, Theo: 'Che dite, Inter ancora più forte di noi?'. Maignan: 'Milano è rossonera' #scudetto - GPeppe34N : RT @SandroSca: Juve rafforza posizione tra club più influenti al mondo e aumenta valore del brand (705 milioni, +140M) 11° marchio di calci… - CalcioOggi : Inter, Tapiro d'oro a Inzaghi: 'Ci abbiamo provato fino alla fine, è andata male' - Sport Mediaset -

Quasi tutti gli ambulanti fuori dagli stadi, che siano per una partita di, di basket o un ... Milan, prima fascia in Champions League dopo scudetto/ Beffa, scivola in terzaIl croato si è sottoposto ad accertamenti dopo l'infortunio con la Samp MILANO - Ivan Perisic, in attesa di decidere il suo futuro e rinnovare o meno con l'il contratto in scadenza, "si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l'infortunio di domenica durante la gara contro la Sampdoria. L'esame ha ...Il croato si è sottoposto ad accertamenti dopo l'infortunio con la Samp MILANO (ITALPRESS) - Ivan Perisic, in attesa di decidere il suo futuro ...Futuro Rimango certamente". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi che oggi ha ricevuto il Tapiro d'Oro di 'Striscia la Notizia' dopo il secondo posto in campionato alle spalle del Milan.