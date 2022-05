Boiler Summer Cup, la challenge vergognosa che sta spopolando su Tik Tok (Di martedì 24 maggio 2022) La nuova sfida diventata virale su Tik Tok è la Boiler Summer Cup. Ma cosa prevede? Adescare ragazze in carne. Lo scopo della challenge è provare a conquistare delle ragazze sovrappeso, sfidando altri ragazzi a trovare qualcun altra con un peso maggiore. Per ogni ”conquista” si collezionano punti; i video, insieme alle critiche, stanno spopolando sulla piattaforma. Boiler Summer Cup, il disdicevole trend che dilaga su Tik Tok Stanno diventando virali i video della nuova challenge di Tik Tok, la Boiler Summer Cup; non si sa per certo chi abbia dato il via a questa sfida riprovevole tuttavia, alcuni utenti, di fronte al dilagare dei video riguardanti la sfida, hanno preso le distanze esprimendo i loro pareri. Ecco come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 maggio 2022) La nuova sfida diventata virale su Tik Tok è laCup. Ma cosa prevede? Adescare ragazze in carne. Lo scopo dellaè provare a conquistare delle ragazze sovrappeso, sfidando altri ragazzi a trovare qualcun altra con un peso maggiore. Per ogni ”conquista” si collezionano punti; i video, insieme alle critiche, stannosulla piattaforma.Cup, il disdicevole trend che dilaga su Tik Tok Stanno diventando virali i video della nuovadi Tik Tok, laCup; non si sa per certo chi abbia dato il via a questa sfida riprovevole tuttavia, alcuni utenti, di fronte al dilagare dei video riguardanti la sfida, hanno preso le distanze esprimendo i loro pareri. Ecco come ...

MinakoainoStan : RT @aslkpoqw9: Sta girando su tiktok questa specie di challenge chiamata boiler summer cup dove i ragazzi in discoteca come sfida devono fa… - MortiniElena : RT @is0leucina: sulla boiler summer cup ho da dire solo una cosa: spero vi caschi fortemente il cazzo e veniate presi a badilate sulle geng… - louxmysun : RT @aslkpoqw9: Sta girando su tiktok questa specie di challenge chiamata boiler summer cup dove i ragazzi in discoteca come sfida devono fa… - peculiharr : RT @is0leucina: sulla boiler summer cup ho da dire solo una cosa: spero vi caschi fortemente il cazzo e veniate presi a badilate sulle geng… - xdrewsconcerts : RT @ironxnat: Questa cosa della boiler summer cup fa capire benissimo come non ci sia per niente rispetto ed educazione, vi dovete solamen… -