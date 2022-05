“Appena partite per l’Honduras”. Isola dei Famosi, due nuove donne nella mischia del reality (Di martedì 24 maggio 2022) Isola dei Famosi, Soleil Sorge e Vera Gemma ci ripensano. Negli ultimi giorni sono successe tante cose in Honduras e la squadra dei naufraghi è cambiata parecchio. Prima la notizia del prolungamento del reality fino al 27 giugno e poi la decisione di diversi concorrenti di abbandonare. Blind e Licia Nunez tornano in Italia, ma anche Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, lasciano. Sono dunque quattro i naufraghi che hanno deciso di terminare la loro esperienza in Honduras. Alla luce di queste partenze assume ancora maggior valore l’arrivo di nuovi vip. Stiamo parlando di Soleil Sorge e Vera Gemma. Fin dall’indiscrezione sul loro arrivo i social si sono infiammati. Poi, però, qualche giorno fa ecco la doccia gelata: “Soleil ha Appena rifiutato l’invito in Honduras per qualche giorno. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 maggio 2022)dei, Soleil Sorge e Vera Gemma ci ripensano. Negli ultimi giorni sono successe tante cose in Honduras e la squadra dei naufraghi è cambiata parecchio. Prima la notizia del prolungamento delfino al 27 giugno e poi la decisione di diversi concorrenti di abbandonare. Blind e Licia Nunez tornano in Italia, ma anche Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, lasciano. Sono dunque quattro i naufraghi che hanno deciso di terminare la loro esperienza in Honduras. Alla luce di queste partenze assume ancora maggior valore l’arrivo di nuovi vip. Stiamo parlando di Soleil Sorge e Vera Gemma. Fin dall’indiscrezione sul loro arrivo i social si sono infiammati. Poi, però, qualche giorno fa ecco la doccia gelata: “Soleil harifiutato l’invito in Honduras per qualche giorno. ...

