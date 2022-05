Ance Verona: "Decreto aiuti? Il provvedimento che stavamo aspettando" (Di martedì 24 maggio 2022) ... commenta il p residente di Ance Verona, Carlo Trestini , all'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto - legge 50/22. In particolare, da parte dei costruttori edili veronesi ... Leggi su veronaeconomia (Di martedì 24 maggio 2022) ... commenta il p residente di, Carlo Trestini , all'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del- legge 50/22. In particolare, da parte dei costruttori edili veronesi ...

Ance Verona: "Decreto aiuti Il provvedimento che stavamo aspettando" ... commenta il p residente di Ance Verona, Carlo Trestini , all'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto - legge 50/22. In particolare, da parte dei costruttori edili veronesi ... DECRETO AIUTI, I NUOVI MECCANISMI ANTI RINCARI FUNZIONANO "Positive anche le nuove misure sulla cessione del credito: fare presto per riattivare il circuito. Importante dare subito attuazione alle nuove norme", il commento del Presidente Ance Verona, Carlo Trestini. "Un provvedimento coraggioso che riconosce alle imprese lo sforzo fatto e che stanno continuando a fare per proseguire i lavori a fronte di un aumento folle del costo ...