Ultime Notizie – Lavrov | “Chi vuole sconfitta Russia non conosce la storia”

(Di lunedì 23 maggio 2022) I politici occidentali che affermano che ladeve esseresanno poco della. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri della Federazione Russa Sergey, a quanto riporta la Tass, parlando nell’ambito del progetto del Gymnasium. E. M. Primakova “100 domande al leader”. “Dicono che ladeve ‘fallire’, che bisogna ‘sconfiggerla’, far sì che la‘perda sul campo di battaglia'”, ha detto ancora il capo della diplomazia di Mosca, parlando di “incantesimi” lanciati dai politici occidentali che “probabilmente non studiavano bene a scuola. Traggono conclusioni sbagliate dalla loro comprensione del passato e di cosa sia la”.ha aggiunto che Mosca è preoccupata dai tentativi di molti governi occidentali ...

USA. Muore a 80 anni il co-inventore dei post-it. Incertezza su dove abbia annotato le sue ultime volontà.

E APPROFONDIMENTI SULLA GUERRA IN UCRAINA Le notizie sulla guerra in Ucraina Tony Blair: "La guerra in Ucraina dovrà finire anche senza che Putin ottenga dei vantaggi" L'Ucraina nella ...Guerra, le notizie in diretta oggi 23 maggio Ore 23.20 - I leader occidentali secondo i quali la Russia 'deve essere sconfitta' non hanno studiato bene la Storia. Lo ha detto il ministro degli Esteri ... Ucraina ultime notizie. Kiev, altri 48 soldati russi saranno processati Guerra nucleare, Putin testa il "Chernobyl volante: il missile che può colpire a distanza illimitata (anche gli Stati Uniti). Droni kamikaze russi, la nuova tecnologia. Il drone kamikaze è chiamato ...