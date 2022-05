Ultime Notizie – Azovstal, separatisti Donetsk: “Tribunale internazionale giudicherà combattenti” (Di lunedì 23 maggio 2022) Saranno giudicati da un “Tribunale internazionale” nella regione di Donetsk i combattenti ucraini che di recente si sono arresi ai russi uscendo dall’acciaieria Azovstal di Mariupol dopo un lungo assedio. Lo ha annunciato il leader della Repubblica separatista filo-russa di Donetsk, Denis Pushilin, all’agenzia Intefax. “Sono attualmente in fase di elaborazione i regolamenti del Tribunale”, ha aggiunto senza fornire ulteriori dettagli. Citando un’altra fonte, la stessa Interfax ha riferito che il processo dovrebbe iniziare a Mariupol, mentre le successive udienze potrebbero tenersi in altre parti della regione. Mosca ha escluso intanto uno scambio tra i militari ucraini catturati dopo la presa dell’impianto di Azovstal e il deputato oppositore ucraino ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) Saranno giudicati da un “” nella regione diucraini che di recente si sono arresi ai russi uscendo dall’acciaieriadi Mariupol dopo un lungo assedio. Lo ha annunciato il leader della Repubblica separatista filo-russa di, Denis Pushilin, all’agenzia Intefax. “Sono attualmente in fase di elaborazione i regolamenti del”, ha aggiunto senza fornire ulteriori dettagli. Citando un’altra fonte, la stessa Interfax ha riferito che il processo dovrebbe iniziare a Mariupol, mentre le successive udienze potrebbero tenersi in altre parti della regione. Mosca ha escluso intanto uno scambio tra i militari ucraini catturati dopo la presa dell’impianto die il deputato oppositore ucraino ...

