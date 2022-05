Terremoti, ecco la “scatola” di vetro che protegge gli edifici antichi (Di lunedì 23 maggio 2022) Un castello, o un edificio antico, se protetti in una ‘scatola’ di vetro, possono resistere ai Terremoti. Grazie a sempre piu’ specifiche tecniche di costruzione e all’uso di materiali innovativi, come le fibre di carbonio o vetro, gli edifici sono meno vulnerabili grazie a cinturazioni con cui possono essere ‘fasciati’, resistono alle scosse in modo piu’ efficace. Soprattutto per quanto riguarda il patrimonio immobile storico artistico italiano. L’incontro fra le novita’ tecniche, e l’edificazione antica, e’ possibile grazie ad interventi esclusivamente esterni. L’innovazione tecnologica nell’edilizia antisismica, le modalità costruttive, le tecniche e le tecnologie ed i materiali innovativi sono stati i ‘protagonisti’ di una iniziativa ‘Costruzione e ricostruzione antisismica. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 maggio 2022) Un castello, o uno antico, se protetti in una ‘’ di, possono resistere ai. Grazie a sempre piu’ specifiche tecniche di costruzione e all’uso di materiali innovativi, come le fibre di carbonio o, glisono meno vulnerabili grazie a cinturazioni con cui possono essere ‘fasciati’, resistono alle scosse in modo piu’ efficace. Soprattutto per quanto riguarda il patrimonio immobile storico artistico italiano. L’incontro fra le novita’ tecniche, e l’edificazione antica, e’ possibile grazie ad interventi esclusivamente esterni. L’innovazione tecnologica nell’edilizia antisismica, le modalità costruttive, le tecniche e le tecnologie ed i materiali innovativi sono stati i ‘protagonisti’ di una iniziativa ‘Costruzione e ricostruzione antisismica. ...

