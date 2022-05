Taiwan | Cina a Biden | “Usa stanno giocando con il fuoco”

(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Gli Usacon il” e “si bruceranno”. Lo ha affermato Zhu Fenglian, portavoce dell’Ufficio per gli affari didel governo cinese, replicando al presidente degli Stati Uniti, Joe, il quale ha sostenuto che gli Usa sono pronti a difenderea livello militare se latentasse di prendere con la forza l’isola. “Tentare di giocare la ‘carta di’ e “usareper controllare la” è “giocare con ile coloro che giocano con ilsi bruciano”, ha detto Zhu, citato dall’agenzia di stampa Xinhua. “La questione difa parte degli affari interni dellae non è consentita ...

Advertising

fanpage : Il presidente americano Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti “sosterrebbero militarmente Taiwan in caso di in… - fattoquotidiano : Tensione Usa-Cina su Taiwan. Biden: “Pechino gioca col fuoco, pronti a intervento militare se invade”. La replica:… - SkyTG24 : #JoeBiden: 'Se la #Cina invaderà Taiwan offriremo aiuto' - Skarrozzz : RT @madforfree: Biden: “Se La Cina attacca Taiwan, saremo pronti a difenderla militarmente”. La Casa Bianca corregge la gaffe (l’ennesima):… - ZuZorander : RT @FabGiagnoni: Sale la tensione anche nello Stretto di #Taiwan: i soliti bulli internazionali #USA minacciano la #Cina di una loro pronta… -

Anche perché un'ipotetico futuro conflitto su, seguendo l'esempio ucraino, potrebbe portare ... sedeva addirittura al tavolo dei negoziati Italia -durante la celeberrima visita del ...... in parallelo schizza alle stelle la tensione tra Stati Uniti e. Joe Biden infatti ha detto chiaro e tondo che gli Usa interverranno militarmente se Pechino tenterà di prenderecon la ...Gli Usa aiuterebbero Taiwan da un’invasione cinese. La netta posizione Usa riflettono le crescenti preoccupazioni per l’assertività della Cina nella regione, inclusa Taiwan, che Pechino considera come ...Davvero gli Stati Uniti sarebbero pronti a una guerra con la Cina, per l'isola di Taiwan Si, ha detto a Tokyo il presidente americano. La risposta di Joe Biden è stata accolta con incredulità e sorpr ...