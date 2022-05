SNAI – Giro d'Italia: Carapaz ancora in pole, trionfo a 1,75 Si riparte dal Mortirolo: Hindley insidia la maglia rosa (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) - Dopo la giornata di riposo, si va dritti fino a Verona: l'ecuadoriano, andato in testa alla classifica generale, ha soltanto nove secondi di vantaggio sull'australiano, secondo favorito per la vittoria finale a 2,75. Martedì la tappa da Salò all'Aprica: altro testa a testa e quote pari per il successo, 5,50. Milano, 23 maggio 2022 – Il Giro d'Italia è entrato nella fase decisiva, con le montagne a fare selezione e una lotta serrata per arrivare davanti a tutti sul traguardo di domenica a Verona. Dopo l'ultima giornata di riposo, martedì si riparte con un tappone – quello da Salò all'Aprica – che rischia di dare un'impronta definitiva alla classifica. In testa, ora, c'è l'ecuadoriano Richard Carapaz, che da inizio Giro comanda la lavagna antepost di SNAI. Le gerarchie non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) - Dopo la giornata di riposo, si va dritti fino a Verona: l'ecuadoriano, andato in testa alla classifica generale, ha soltanto nove secondi di vantaggio sull'australiano, secondo favorito per la vittoria finale a 2,75. Martedì la tappa da Salò all'Aprica: altro testa a testa e quote pari per il successo, 5,50. Milano, 23 maggio 2022 – Ild'è entrato nella fase decisiva, con le montagne a fare selezione e una lotta serrata per arrivare davanti a tutti sul traguardo di domenica a Verona. Dopo l'ultima giornata di riposo, martedì sicon un tappone – quello da Salò all'Aprica – che rischia di dare un'impronta definitiva alla classifica. In testa, ora, c'è l'ecuadoriano Richard, che da iniziocomanda la lavagna antepost di. Le gerarchie non ...

Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive #Carapaz #giroditalia Scommesse Giro d’Italia: Carapaz ancora in pole, trionfo… - SN4IFUN : ?? Altro giro di saluti da Torino. A dire ciao ai bianconeri questa volta è #Bernardeschi, ma con un paio di destin… - SN4IFUN : ?? Al #Giro2022 la volata di Alberto #Dainese ha regalato al ciclismo azzurro una gran bella sorpresa! ?? A quanto pa… - SN4IFUN : ????? Ancora centinaia di chilometri in programma, tra scalate, tappe a cronometro e molti pretendenti alla Maglia R… - lifestyleblogit : SNAI – Giro d’Italia: Carapaz resta il favorito Bardet insegue a 4,00, Pozzovivo primo tra gli italiani - -