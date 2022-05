Scudetto al Milan tra gioia, feste e incidenti: rubata la medaglia a Pioli, 4 feriti, poliziotto contuso (video) (Di lunedì 23 maggio 2022) Almeno 70 mila tifosi rossoneri hanno festeggiato a Milano lo Scudetto del Milan conquistato ieri a Reggio Emilia con una sonora vittoria sul Sassuolo, mentre l’Inter batteva, invano, la Sampdoria a Milano. Il bilancio della questura – diffuso in nottata – è di 4 ultrà portati in ospedale per malori e per ustioni da fumogeni e di circa 80 soccorsi da personale del 118. La festa ha visto piazza Duomo riempirsi fin dal fischio d’inizio di supporter della squadra di Pioli, poi l’attesa è diventata gioia incontenibile con il risultato finale. Fumogeni, petardi, fuochi d’artificio hanno ininterrottamente fanno da cornice ai cori, ma il bilancio è di qualche malore (una decina i soccorsi in piazza) tra i 50mila presenti e un funzionario di polizia contuso ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 maggio 2022) Almeno 70 mila tifosi rossoneri hannoggiato ao lodelconquistato ieri a Reggio Emilia con una sonora vittoria sul Sassuolo, mentre l’Inter batteva, invano, la Sampdoria ao. Il bilancio della questura – diffuso in nottata – è di 4 ultrà portati in ospedale per malori e per ustioni da fumogeni e di circa 80 soccorsi da personale del 118. La festa ha visto piazza Duomo riempirsi fin dal fischio d’inizio di supporter della squadra di, poi l’attesa è diventataincontenibile con il risultato finale. Fumogeni, petardi, fuochi d’artificio hanno ininterrottamente fanno da cornice ai cori, ma il bilancio è di qualche malore (una decina i soccorsi in piazza) tra i 50mila presenti e un funzionario di polizia...

Advertising

repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - DAZN_IT : 5 ottobre 2021 - Ibrahimovic alle Iene: 'Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il… - acmilan : The match report of our championship match, don't miss it ?? - toninocolasante : RT @acmilan: The match report of our championship match, don't miss it ?? - delpierosheart : RT @Peynet120475: Forse non è chiaro. Nessun tifoso della Juve ha gioito per lo scudetto del Milan, ma tutti hanno gioito perché l'Inter no… -