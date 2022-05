Salvini, opa su Forza Italia. Gelmini: «Il partito non è tuo». L'ira di Berlusconi (Di lunedì 23 maggio 2022) A dividere il Cavaliere e Mariastella non c?è soltanto Putin (e la Ronzulli). Ma anche Salvini. Il quale infatti attacca la ministra forzista: «Prima di criticare Berlusconi,... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 23 maggio 2022) A dividere il Cavaliere e Mariastella non c?è soltanto Putin (e la Ronzulli). Ma anche. Il quale infatti attacca la ministra forzista: «Prima di criticare,...

Advertising

RassegnaZampa : #Salvini, opa su #ForzaItalia. #Gelmini: «Il partito non è tuo». L'ira di #Berlusconi - infoitinterno : Salvini, opa su Forza Italia. Gelmini: «Il partito non è tuo». L'ira di Berlusconi - Gazzettino : Salvini, opa su Forza Italia. Gelmini: «Il partito non è tuo». L'ira di Berlusconi - infoitinterno : Salvini, opa su Forza Italia. Gelmini: «Il partito non è tuo». L'ira di Berlusconi - ilmessaggeroit : Salvini, opa su Forza Italia. Gelmini: «Il partito non è tuo». L'ira di Berlusconi -