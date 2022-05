Salernitana | Iervolino esulta | “La mia più grande impresa”

(Di lunedì 23 maggio 2022) “E’ l’più entusiasmante che ho mai contribuito a realizzare”. A parlare è Danilo, presidente della, dopo la salvezza conquistata ieri sera dal club granata, nonostante la pesante sconfitta per 4-0 incassata allo stadio Arechi contro l’Udinese. Il contestuale pareggio tra Venezia e Cagliari ha permesso alladi arrivare quart’ultima, conquistando per la prima volta nella sua storia la salvezza in Serie A. Su Facebook aggiunge: “Abbiamo scritto una bellissima pagina di sport. Possiamo ora svelare i nostri ingredienti: coraggio, passione, determinazione, furore agonistico, spirito di gruppo e tanto amore. Un grazie ai calciatori, al mister, al direttore, all’ad, ai vari manager e responsabili ma soprattutto ai tifosi che sono la gioia ed il vanto della ...

Dopo il novantesimo di- Udinese e' esplosa la grande festa sia sul rettangolo verde dell'Arechi che in citta'. ... io ci ho sempre creduto", ha urlato in campo Danilo, presidente ...Salerno . Ha voglia di aprire 'un ciclo' vincente a Salerno, Danilo, presidente dellache è riuscito a fare centro al primo colpo. In meno di sei mesi l'imprenditore campano ha centrato un'autentica impresa sportiva, consentendo ai granata di ... Salernitana, Iervolino: "Poche chances dai bookmakers, ci meritiamo questa salvezza" É il 17 dicembre 2021, Salernitana-Inter è la sintesi di quello che è stato. Claudio Lotito non può avere due squadre in Serie A, deve vendere. La Salernitana è gestita da un trust. La città, i tifos ..."Grazie di cuore a tutti i tifosi della Salernitana, abbiamo scritto una bellissima pagina di sport. Possiamo ora svelare i nostri ingredienti: coraggio, passione, determinazione, furore agonistico, s ...