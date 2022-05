Riforma Pensioni 2022 ultime oggi 23 maggio: ‘Importante superare Legge Fornero’ (Di lunedì 23 maggio 2022) Nei giorni scorsi si è tenuto a Taranto il consiglio territoriale della Fnp-Cisl e in quest’occasione il segretario generale dei pensionati Cisl di Taranto e Brindisi, Cosimo Panrelli, ha ricordato le difficoltà degli anziani, fascia più penalizzata dalla pandemia, dalla guerra, dall’inflazione e dai aumenti dell’energia come luce e gas. Vediamo i passaggi salienti del suo intervento e di quello del Segretario generale Fnp Puglia Filippo Turi che ha evidenziato come sia necessaria una Riforma delle Pensioni per superare l’attuale Legge Fornero. Riforma Pensioni 2022 news oggi 23 maggio: ‘Pensionati fascia maggiormente penalizzata’ Cosimo Panarelli ha detto durante l’assemblea: “Condividiamo la richiesta di un ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 23 maggio 2022) Nei giorni scorsi si è tenuto a Taranto il consiglio territoriale della Fnp-Cisl e in quest’occasione il segretario generale dei pensionati Cisl di Taranto e Brindisi, Cosimo Panrelli, ha ricordato le difficoltà degli anziani, fascia più penalizzata dalla pandemia, dalla guerra, dall’inflazione e dai aumenti dell’energia come luce e gas. Vediamo i passaggi salienti del suo intervento e di quello del Segretario generale Fnp Puglia Filippo Turi che ha evidenziato come sia necessaria unadelleperl’attualeFornero.news23: ‘Pensionati fasciarmente penalizzata’ Cosimo Panarelli ha detto durante l’assemblea: “Condividiamo la richiesta di un ...

Advertising

aldomariasticaz : RT @BelluNicola: della spesa pubblica. Un taglio che tenga conto delle dinamiche demografiche, quindi: a) abolire Q100; b) ridurre i RdC ai… - ABisciotti : @antoniopolito1 Dei governi di unità nazionale si ricordano più danni che benefici ai cittadini oppure deroghe. U… - infoitinterno : Pensioni, spunta un nuovo piano per il 2023: sarà quello definitivo per dire “NO” alla Riforma Fornero - Gigi281100 : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi Ma quando lo mandate a casa? Sta distruggendo il 110%, vuole distrugg… - Nero684 : @marattin @ItaliaViva @matteorenzi Se e nello stesso modo in cui avete sostenuto la riforma del welfar,delle pensio… -