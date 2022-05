Palmeiras vs Deportivo Tachira | pronostico e possibili formazioni

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ilha latà di diventare la prima squadra dal Boca Juniors nel 2015 a finire la fase a gironi della Copa Libertadores con un record del 100%, ospitando ilall’Allianz Parque martedì. Nelle prime cinque partite, i campioni in carica del Sud America sono stati dominanti, subendo solo due gol, mentre i venezuelani hanno bisogno di una vittoria per assicurarsi un posto negli ottavi, attualmente due punti sopra l’Emelec per il secondo posto nel Gruppo A. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2:30 ora italiana di mercoledi 25 maggio Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Entrando in ...

...Partiamo dal calcio sud Americano dove in Brasile per la Serie A si registra il 3 - 0 del... In Venezuela 2 - 1 esterno delTachira sul Mineros mentre nella MLS in USA successo ...Vittoria di misura delsull'Emelec grazie a una rete di Danilo al 29 della ripresa mentre ... Tris tra le mura amiche invece delTachira sull'Independiente Petrolero con una ... Copa Libertadores, gruppo A: comanda il Palmeiras, Deportivo Táchira sale al secondo posto Palmeiras-Emelec 1-0 Basta un gol di Danilo al 74' ai brasiliani per conquistare la vittoria e mantenersi a punteggio pieno nel raggruppamento. Deportivo Tachira-Independiente Petrolero 3-0 Tutto ...Palmeiras primo e qualificato con 12 punti. I boliviani, invece, restano ultimi a quota 1. Deportivo Tachira-Emelec 1-4 La doppietta di Sebastian Rodriguez regala il doppio vantaggio agli ospiti in ...