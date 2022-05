Olimpico, cori razzisti dalla curva dei laziali contro lo steward. La società: condanna netta (video) (Di lunedì 23 maggio 2022) Vergogna allo stadio Olimpico dove, durante la partita Lazio-Verona di sabato 22 maggio, dalla curva Nord sono partiti insulti all’indirizzo di uno steward cui hanno urlato “negro di m…a” e poi hanno cantato in corso “sei venuto col gommone, sei venuto col gommone…”. Il ragazzo è rimasto al suo posto con le braccia conserte e l’espressione corrucciata mentre era oggetto di quel vile atto di scherno razzista. Poi un collega lo ha invitato ad allontanarsi. Ovviamente erano i tifosi che insultavano a dover essere allontanati ma non è così facile trattare con i gruppi più esagitati. Il ragazzo aggredito dai cori prima ha resistito e poi ha ceduto all’invito, allontanandosi. Solidarietà al ragazzo è giunta dal ministro Luigi Di Maio (che ha definito vigliacchi quelli che insultavano) e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 maggio 2022) Vergogna allo stadiodove, durante la partita Lazio-Verona di sabato 22 maggio,Nord sono partiti insulti all’indirizzo di unocui hanno urlato “negro di m…a” e poi hanno cantato in corso “sei venuto col gommone, sei venuto col gommone…”. Il ragazzo è rimasto al suo posto con le braccia conserte e l’espressione corrucciata mentre era oggetto di quel vile atto di scherno razzista. Poi un collega lo ha invitato ad allontanarsi. Ovviamente erano i tifosi che insultavano a dover essere allontanati ma non è così facile trattare con i gruppi più esagitati. Il ragazzo aggredito daiprima ha resistito e poi ha ceduto all’invito, allontanandosi. Solidarietà al ragazzo è giunta dal ministro Luigi Di Maio (che ha definito vigliacchi quelli che insultavano) e ...

