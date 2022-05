Massimo Ferrero, l’ex presidente della Samp va a giudizio con altri otto (e torna in libertà). Deve rispondere di bancarotta fraudolenta (Di lunedì 23 maggio 2022) l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero torna libero nel giorno in cui il gup di Paola dispone il suo rinvio a giudizio per reati societari e bancarotta fraudolenta aggravata. Con le stesse accuse, lo scorso dicembre, i pubblici ministeri avevano chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere, poi convertita negli arresti domiciliari dal Tribunale del Riesame di Catanzaro su richiesta dei legali del “viperetta”. L’indagine, coordinata dalla Procura di Paola, ha riguardato il fallimento di quattro società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico con sede in provincia di Cosenza: la Ellemme spa, la Blu Cinematografica srl, la Blu Line srl e la Maestrale srl. Assieme a Ferrero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022)dorialibero nel giorno in cui il gup di Paola dispone il suo rinvio aper reati societari eaggravata. Con le stesse accuse, lo scorso dicembre, i pubblici ministeri avevano chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere, poi convertita negli arresti domiciliari dal Tribunale del Riesame di Catanzaro su richiesta dei legali del “viperetta”. L’indagine, coordinata dalla Procura di Paola, ha riguardato il fallimento di quattro società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico con sede in provincia di Cosenza: la Ellemme spa, la Blu Cinematografica srl, la Blu Line srl e la Maestrale srl. Assieme a...

