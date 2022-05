Malerba a Fly Future: “Zero gravità? Ci si diverte molto” (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “La mancanza di gravità nello spazio? Sì, ero un po’ preoccupato delle vertigini, ma poi mi sono accorto che ci si diverte molto”. E’ questo uno dei ricordi più vividi di Franco Malerba, il primo astronauta italiano che andò in orbita il 31 luglio del 1992 a bordo dello space shuttle ‘Atlantis’. Le celebrazioni del trentennale di questa storica missione si sono aperte oggi in occasione di ‘Fly Future 2022’, il primo evento dedicato agli appassionati del volo e a coloro che, soprattutto tra i giovani, intendano trovare un’opportunità lavorativa nel settore dell’aviazione e dello spazio. Questo evento, che si svolge fino a martedì 24 maggio presso l’Università Europea di Roma, vede anche la presenza dello stesso Malerba che racconta la sua missione e le prospettive del ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “La mancanza dinello spazio? Sì, ero un po’ preoccupato delle vertigini, ma poi mi sono accorto che ci si”. E’ questo uno dei ricordi più vividi di Franco, il primo astronauta italiano che andò in orbita il 31 luglio del 1992 a bordo dello space shuttle ‘Atlantis’. Le celebrazioni del trentennale di questa storica missione si sono aperte oggi in occasione di ‘Fly2022’, il primo evento dedicato agli appassionati del volo e a coloro che, soprattutto tra i giovani, intendano trovare un’opportunità lavorativa nel settore dell’aviazione e dello spazio. Questo evento, che si svolge fino a martedì 24 maggio presso l’Università Europea di Roma, vede anche la presenza dello stessoche racconta la sua missione e le prospettive del ...

Advertising

lifestyleblogit : Malerba a Fly Future: 'Zero gravità? Ci si diverte molto' - - italiaserait : Malerba a Fly Future: “Zero gravità? Ci si diverte molto” - speragire : RT @ASI_spazio: Al via oggi a Roma #Fly_Future, evento su aviazione e spazio per i giovani. Tra i relatori anche #Franco_Malerba. L'#ASI ha… - fisco24_info : Malerba a Fly Future: 'Zero gravità? Ci si diverte molto': (Adnkronos) - Il primo astronauta italiano: 'Chi andrà s… - LocalPage3 : Malerba a Fly Future: 'Zero gravità? Ci si diverte molto' -