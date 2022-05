Le pagelle del campionato 2022 | 10 a Pioli | 3 a Giulini

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ilpiù combattuto degli ultimi dieci anni va in archivio con lo scudetto del Milan, il secondo posto dell'Inter e la retrocessione del Cagliari che si unisce a Genoa e Venezia nel salto indietro in Serie B. Erano gli ultimi verdetti attesi dopo aver celebrato la qualificazione alla Champions League del Napoli e della Juventus, l'Europa League delle due romane e il ritorno in Europa (Conference League) della Fiorentina con tanti saluti all'Atalanta dopo cinque stagioni vissute da cenerentola di lusso. Ci siamo divertiti e non era scontato. Il Milan ha vinto lo scudetto a quota 86 punti alla faccia di chi continua a sostenere che il nostro sia unsolo mediocre, livellato verso il basso. Non siamo la Premier League, ma nel complesso hanno fatto meglio quelli della classe media e, quindi, è stato meno facile per i vincitori infilare ...

Advertising

capuanogio : ?? Da #Pioli a #Giulini (passando per #Allegri): le pagelle del campionato - billyballo01 : pagelle del Milan campione? facile, tutti 10. ognuno ha contribuito, anche semplicemente con la loro presenza, a cr… - YvanGoSlow24 : A breve la mia top-11 del Fantacalcio con pagellone annesso. Poi anche le assolutamente non richieste pagelle sull'… - il_Terz : @milan_corner Aspetterei queste pagelle più del Natale - milan_corner : RT @Bufoz95: @milan_corner Quindi continui a fare ciò che hai sempre fatto? Btw vorrei le tue pagelle di tutti i calciatori del Milan ma al… -

Per il nostro Paese le vulnerabilità principali, sottolineate dalle "Ue", riguardano il ... La piena attuazionepiano Next Generation Eu (motivo della ' strigliata' di Draghi nell'ultimo Cdm ...E' lui il nuovo leadermondiale. Sergio Perez, voto 7.5 In qualifica manca sempre il guizzo per brillare ma per quanto riguarda la gara, non si può proprio dire nulla al pilota messicano che si è ...Sfiora subito il gol dopo tre minuti, poi lo trova con freddezza e pure si concede il bis, ma in fuorigioco. Cambiato all’intervallo dopo il calcione preso da Belec in occasione del rigore.Il buon Carlos commette ancora troppi errori e da un pilota che è reduce dal rinnovo pluriennale del contratto, non te lo aspetti. Max Verstappen, voto 8 Non è stata una tra le gare più ...