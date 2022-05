La Verità – C’è chi diventa top player e chi come Insigne… (Di lunedì 23 maggio 2022) Lorenzo insigne ha chiuso la sua esperienza con il Napoli, andrà a giocare con il Toronto in MLS. Il talento azzurro ha deciso di lasciare Napoli con cui non ha rinnovato il contratto, anche se pare che Aurelio De Laurentiis non abbia fatto nemmeno un tentativo per tenerlo in Campania. Non sono mancate le critiche ad Insigne, che ha scelto Toronto cambiando completamente vita, convinto anche da un mega ingaggio. Una delle ultime critiche ad Insigne è stata scritta da La Verità, che oggi ha scritto: “C’è chi a 30 anni diventa un top player (Ivan Perisic) e chi va a farsi un tiro a giro a Toronto. come Lorenzo Insigne, che lascia Napoli per un campionato di figurine mentre la sua carriera sarebbe ancora aperta a ben altre soddisfazioni. Guadagnava 4,5 milioni, si è fatto convincere per 15 milioni di dollari. Poi dicono ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 23 maggio 2022) Lorenzo insigne ha chiuso la sua esperienza con il Napoli, andrà a giocare con il Toronto in MLS. Il talento azzurro ha deciso di lasciare Napoli con cui non ha rinnovato il contratto, anche se pare che Aurelio De Laurentiis non abbia fatto nemmeno un tentativo per tenerlo in Campania. Non sono mancate le critiche ad Insigne, che ha scelto Toronto cambiando completamente vita, convinto anche da un mega ingaggio. Una delle ultime critiche ad Insigne è stata scritta da La, che oggi ha scritto: “C’è chi a 30 anniun top(Ivan Perisic) e chi va a farsi un tiro a giro a Toronto.Lorenzo Insigne, che lascia Napoli per un campionato di figurine mentre la sua carriera sarebbe ancora aperta a ben altre soddisfazioni. Guadagnava 4,5 milioni, si è fatto convincere per 15 milioni di dollari. Poi dicono ...

