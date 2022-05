Inter | Marotta avvisa Zhang | 'Serve rispetto per la sostenibilità dell'azienda | ma anche per la competitività'

Advertising

infoitinterno : Marotta: «Inter, complimentissimi! Inzaghi talento, continueremo con lui» - daves80 : INTER 3-0 SAMPDORIA | GIUSEPPE MAROTTA EXCLUSIVE INTERVIEW ?????? - lucavillani : Abbiamo vinto anche contro la coppia di amiconi Carnevali-Marotta, un mostruoso intreccio Juve-Inter-Scansuolo. Sod… - Elvis18661943 : @cesarepietrobon @Inter Ringraziate i cinesi e Marotta - competentotti : RT @capuanogio: #Marotta: 'Il mercato sarà complicato, ma noi vogliamo continuare a essere competitivi. I dirigenti devono avere coscienza… -

Lo ha detto l'ad dell'Giuseppe, intervistato da Dazn.Beppe, dirigente dell', ha parlato al termine della partita contro la Sampdoria ai microfoni di DAZN Beppe, dirigente dell', ha parlato al termine della partita contro la Sampdoria ...E alla fine il fantomatico ultimo ballo è terminato, anche se forse sarebbe stato meglio ribattezzarlo ultimo atto di una commedia che ne ha avuti trentotto, alcuni ...Marotta potrebbe giocarsi l'offerta in extremis per garantire ad Inzaghi il post-Perisic da affiancare a Gosens per la prossima stagione ...