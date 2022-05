Il Milan batte a sinistra

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 23 maggio 2022) Nell’afosa estate del 2019 è sbarcata ao una riserva del Real Madrid, che aveva girovagato in prestito gran parte della sua carriera e un ragazzo portoghese, con andatura ciondolante e abbigliamento alla Travis Scott, che arrivava da una stagione da comprimario al Lille. Il primo era Theo Hernandez, il secondo Rafael Leao: insieme hanno composto la fasciadelcampione d’Italia: la Theao, collezionando, in due, sedici gol e quindici assist. La coppia franco-portoghese è la prova che per vincere non serve soltanto spendere un sacco di soldi. A volte, con idee, pazienza e soprattutto competenza si può sopperire a fondi limitati. La storia rossonera di Theo e Leao ha assunto traiettorie diverse. Il primo, più grande di due anni, già alla prima stagione alha dimostrato le sue enormi doti ...