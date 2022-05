Il discorso di Ibra allo spogliatoio Milan: «Abbiamo vinto perché abbiamo lottato come un gruppo» (Di lunedì 23 maggio 2022) Avere o meno Zlatan Ibrahimovic in uno spogliatoio fa nettamente la differenza. A Napoli lo abbiamo capito bene. Lo si evince una volta in più dal discorso fatto dallo svedese al termine del match contro il Sassuolo, che ha consegnato al Milan lo scudetto, ieri al Mapei Stadium. Il Milan lo ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Ve lo proponiamo. “Tranquilli non smetto, non è un annuncio… (ride). Quando abbiamo iniziato il primo giorno, quando sono arrivato io, poi dopo sono arrivati altri, non tanti hanno creduto in noi. Però, quando abbiamo capito di fare sacrificio, soffrire, credere e lavorare… quando questo momento è entrato siamo diventati un gruppo e con un ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 maggio 2022) Avere o meno Zlatanhimovic in unofa nettamente la differenza. A Napoli locapito bene. Lo si evince una volta in più dalfatto dsvedese al termine del match contro il Sassuolo, che ha consegnato allo scudetto, ieri al Mapei Stadium. Illo ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Ve lo proponiamo. “Tranquilli non smetto, non è un annuncio… (ride). Quandoiniziato il primo giorno, quando sono arrivato io, poi dopo sono arrivati altri, non tanti hanno creduto in noi. Però, quandocapito di fare sacrificio, soffrire, credere e lavorare… quando questo momento è entrato siamo diventati une con un ...

Advertising

SimoneGambino : Il discorso di @Ibra_official ?? “Milano non è Milan, Italia è Milan” @GoalItalia - albertofiorasi : RT @MilanWorldForum: Ibra: il discorso ai compagni VIDEO -) - avespartacus : RT @sportmediaset: Il discorso di Ibra: 'Nessuno credeva in noi, ci hanno reso più forti' #Ibrahimovic #Milan - napolista : Il discorso di Ibra allo spogliatoio Milan: «Abbiamo vinto perché abbiamo lottato come un gruppo» Il video sui soc… - dmar1210 : @kekko_molise87 @Ibra_official Dentro quel 'lavorare' che Ibrahimovic tira in ballo bel suo discorso c'è un mondo,… -