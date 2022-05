“Falsa e ridicola”. Bufera su Mara Venier, scoppia il caso a causa di Luigi Strangis (Di lunedì 23 maggio 2022) Luigi Amici a Domenica In, il cantante e vincitore dell’ultima edizione di Amici 21 è stato ospite della trasmissione condotta da Mara Venier, la conduttrice finita al centro della polemica a causa della mancata ospitata di Manuel Bortuzzo. Luigi Amici a Domenica In – E proprio i fan dell’ex vippone si sono scagliati ancora una volta contro Mara Venier. Due settimane fa la conduttrice sembra aver preferito non intervistare Manuel Bortuzzo e il padre Franco a causa di un’altra ospitata avvenuta qualche ora prima su reti concorrenti, in particolare a Verissimo di Silvia Toffanin. Luigi Amici a Domenica In, i fan di Manuel Bortuzzo contro Mara Venier A quel punto, la conduttrice del programma ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 maggio 2022)Amici a Domenica In, il cantante e vincitore dell’ultima edizione di Amici 21 è stato ospite della trasmissione condotta da, la conduttrice finita al centro della polemica adella mancata ospitata di Manuel Bortuzzo.Amici a Domenica In – E proprio i fan dell’ex vippone si sono scagliati ancora una volta contro. Due settimane fa la conduttrice sembra aver preferito non intervistare Manuel Bortuzzo e il padre Franco adi un’altra ospitata avvenuta qualche ora prima su reti concorrenti, in particolare a Verissimo di Silvia Toffanin.Amici a Domenica In, i fan di Manuel Bortuzzo controA quel punto, la conduttrice del programma ...

Advertising

lucimicia2 : RT @iPhaele: Bortuzzo non lo ha voluto perché il giorno prima era dalla Toffanin, però dopo ospita il vincitore di amici che ieri era da Si… - iPhaele : Bortuzzo non lo ha voluto perché il giorno prima era dalla Toffanin, però dopo ospita il vincitore di amici che ier… - lauraRo26721834 : @IsolaDeiFamosi @NicoSavi @vladiluxuria @ilaryblasi L'isola più ridicola, falsa e falsata di tutte! Inguardabile! Che amarezza...! - JeffreyLebowsky : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Appare sempre più ridicola con questa falsa opposizione. Purtroppo tanti elettori c… - _Cwtch__ : 'A volte le cose non vanno' ma non perché manca l'amore. La retorica del 'se sei innamorato puoi tutto e non esisto… -