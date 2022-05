Dybala | “Zanetti? Vorrei non si parlasse del mio futuro adesso Totti è un idolo”

(Di lunedì 23 maggio 2022) “Incontro considell’evento di stasera,, non del mioè un, le parole di affetto sono belle e le porto dentro con piacere. Un sogno? Ora sono tranquillo. Domani partirò per la Nazionale, c’è una bella partita contro l’Italia. Domani partirò per la Spagna per raggiungere i compagni, poi farò delle belle vacanze. Psg? Non lo so, ancora non lo so cosa farò. Cercherò di scegliere il meglio per me. Juventus? In tutti i sette anni vissuti così, il rapporto coi tifosi è stato bello, è il premio più grande che porterò con me“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Paulo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine dell’Heroes Match con Samuel Eto’o in quel di San Siro. Parole di circostanza ...

...Paulo, in scadenza di contratto con la Juventus, interviene sul proprio futuro dopo l'addio ai bianconeri e le voci sull'interesse per lui da parte di Inter e Roma. "Se ho parlato con...... in occasione dell'Integration Heroes Match, il match benefico organizzato da Samuel Eto'o a 'San Siro' che vedrà in campo tanti grandi campioni come anche Messi,, Inzaghi, Pirlo, ...(ANSA) - ROMA, 23 MAG - 'Futuro Non so ancora cosa farò, sceglierò il meglio per me. Questo per me è importante'. Così Paulo Dybala, in scadenza ...Paulo Dybala è stato intervistato da Sky Sport a margine dell'evento organizzato da Samuel Eto'o; "Sono contento di essere qui, ho parlato con Samuel prima ed è un grande: non potevo mancare". "Domani ...