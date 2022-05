DOMENICA IN: ALESSIA MARCUZZI ROMPE IL SILENZIO TV. GLI OSPITI DELLO SPECIALE SERALE (Di lunedì 23 maggio 2022) DOMENICA In Show, la festa che andrà in onda venerdì 27 maggio in prima serata su Rai1, si assicura un vero colpaccio mediatico. ALESSIA MARCUZZI ROMPE il lungo SILENZIO di un anno, ovvero dallo scorso giugno quando la showgirl condusse Le Iene, il suo ultimo programma prima dell’uscita da Mediaset. Da quel momento ALESSIA non è più apparsa sul piccolo schermo e fra pochi giorni aprirà il suo cuore a Mara Venier, l’amica di una vita e la confidente, attenta e sensibile, di molti volti noti DELLO spettacolo in Italia. Scelta perfetta: DOMENICA In è il più famoso salotto tv e quale scelta migliore per il rientro in scena. L’amicizia tra Mara e ALESSIA è di lunga data e chissà che in futuro ci possa essere un passaggio di testimone a ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 23 maggio 2022)In Show, la festa che andrà in onda venerdì 27 maggio in prima serata su Rai1, si assicura un vero colpaccio mediatico.il lungodi un anno, ovvero dallo scorso giugno quando la showgirl condusse Le Iene, il suo ultimo programma prima dell’uscita da Mediaset. Da quel momentonon è più apparsa sul piccolo schermo e fra pochi giorni aprirà il suo cuore a Mara Venier, l’amica di una vita e la confidente, attenta e sensibile, di molti volti notispettacolo in Italia. Scelta perfetta:In è il più famoso salotto tv e quale scelta migliore per il rientro in scena. L’amicizia tra Mara eè di lunga data e chissà che in futuro ci possa essere un passaggio di testimone a ...

