Diletta Leotta, ha perso completamente la testa | La foto non lascia dubbi (Di lunedì 23 maggio 2022) Ha fatto spesso notizia per flirt veri o presunti. Ma questa volta è lei stessa a pubblicare la foto del suo nuovo amore Ha fatto e fa sempre parlare di sé. Per la sua bellezza, ovviamente. Ma anche per la sua professionalità con cui la apprezziamo in tv e, in particolare, su Dazn. Ma anche per le sue relazioni, flirt veri o presunti. Parliamo di Diletta Leotta. Questa volta, però, ha davvero perso la testa. La foto è incontrovertibile! Diletta Leotta ha bisogno di ben poche presentazioni. Nel giro di pochi anni è riuscita a diventare una delle donne più famose e desiderate d’Italia. Grazie alla sua bravura, senza dubbio. Ma, certamente, anche alla sua bellezza e alle sue forme da sballo. Inizia la sua carriera con ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 23 maggio 2022) Ha fatto spesso notizia per flirt veri o presunti. Ma questa volta è lei stessa a pubblicare ladel suo nuovo amore Ha fatto e fa sempre parlare di sé. Per la sua bellezza, ovviamente. Ma anche per la sua professionalità con cui la apprezziamo in tv e, in particolare, su Dazn. Ma anche per le sue relazioni, flirt veri o presunti. Parliamo di. Questa volta, però, ha davverola. Laè incontrovertibile!ha bisogno di ben poche presentazioni. Nel giro di pochi anni è riuscita a diventare una delle donne più famose e desiderate d’Italia. Grazie alla sua bravura, senzao. Ma, certamente, anche alla sua bellezza e alle sue forme da sballo. Inizia la sua carriera con ...

Advertising

balloconidubbi : ok vorrei tanto fare la giornalista/presentatrice sportiva come diletta leotta - PadreCesare : ma solo io penso che metà dei tifosi del milan entrati in campo a fine partita più che i giocatori stavano cercando diletta leotta? - Antonio29647946 : RT @TvKofy: Diletta Leotta (30), modelo y presentadora de TV italiana. - TvKofy : Diletta Leotta (30), modelo y presentadora de TV italiana. - milizia_antonio : RT @HungryMarcio: Immagina fare invasione di campo per abbracciare Pioli e non Diletta Leotta -