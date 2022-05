De Siervo: “Milan-Inter a gennaio 2023 in Arabia Saudita. Calendario asimmetrico? Ci sarà” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Il Calendario asimmetrico verrà riproposto, è uno strumento che consente maggiore elasticità nella riproposizione del Calendario, tanto più sarà necessario l’anno prossimo dove ci sarà un Mondiale invernale e quindi saranno compresse le sfide delle coppe europee”. Così l’ad della Serie A, Luigi De Siervo, a ‘La Politica nel pallone’, su Gr Parlamento. “le squadre di vertice che giovano coppe diverse non si incontreranno mai in quel periodo perché è impossibile trovare un data che funzioni. Il Calendario asimmetrico ci premette di inserire partite Interessanti in ogni week end“, ha aggiunto. “La finale di Supercoppa, tra Milan e Inter, si giocherà in Arabia Suadita, la data ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) “Ilverrà riproposto, è uno strumento che consente maggiore elasticità nella riproposizione del, tanto piùnecessario l’anno prossimo dove ciun Mondiale invernale e quindi saranno compresse le sfide delle coppe europee”. Così l’ad della Serie A, Luigi De, a ‘La Politica nel pallone’, su Gr Parlamento. “le squadre di vertice che giovano coppe diverse non si incontreranno mai in quel periodo perché è impossibile trovare un data che funzioni. Ilci premette di inserire partiteessanti in ogni week end“, ha aggiunto. “La finale di Supercoppa, tra, si giocherà inSuadita, la data ...

