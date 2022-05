Covid oggi Lombardia, 972 contagi e 4 morti: bollettino 23 maggio (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 972 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 23 maggio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 11.425 tamponi, con un tasso di positività dell’8,5%. Stabili a 34 i ricoveri in terapia intensiva; in calo a 744 quelli negli altri reparti (-26). I nuovi casi in provincia di Milano sono 331, di cui 187 a Milano città. Quanto alle altre province, Bergamo: 69; Brescia: 170; Como: 42; Cremona: 26; Lecco: 17; Lodi: 22; Mantova: 26; Monza e Brianza: 90; Pavia: 60; Sondrio: 5; Varese: 60. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 972 ida coronavirus in, 232022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 4. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 11.425 tamponi, con un tasso di positività dell’8,5%. Stabili a 34 i ricoveri in terapia intensiva; in calo a 744 quelli negli altri reparti (-26). I nuovi casi in provincia di Milano sono 331, di cui 187 a Milano città. Quanto alle altre province, Bergamo: 69; Brescia: 170; Como: 42; Cremona: 26; Lecco: 17; Lodi: 22; Mantova: 26; Monza e Brianza: 90; Pavia: 60; Sondrio: 5; Varese: 60. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fattoquotidiano : Sono 9.820 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia: quasi il 50% in meno di ieri, ecco tu… - Corriere : Covid, in una settimana crollo dei casi: -35%. Il 90% degli italiani over 12 ha completato il ciclo vaccinale - RobertoBurioni : 148 morti per COVID-19 anche oggi. Praticamente ogni giorno un aereo che cade. Vorrei che qualcuno mi dicesse che… - interrisnews : Ecco il bollettino #Covid di oggi - VedeleAngela : RT @AdmiralReloade1: Una grande soddisfazione però l'abbiamo avuta noi vovax, oggi nessuno può negare che gli infetti ed i morti covid, per… -