Chiellini | “Io in Figc con Gravina? Devo valutare Ibra il mio miglior nemico”

Giorgio Chiellini ha lasciato Juventus e Nazionale, ma non ha ancora deciso cosa fare nell'immediato futuro. Il calciatore potrebbe continuare a giocare all'estero, oppure ritirarsi definitivamente e diventare dirigente. Diverse le proposte ricevute da Chiellini, fra cui quella di Gabriele Gravina, presidente della Figc. "Non lo so, Devo valutare un po' di cose. Ringrazio della stima, che è reciproca, Gravina, che conosco dai tempi dell'Under 21. Spero di fare qualcosa in futuro ma mi piacerebbe avere un percorso un po' graduale" ha detto Chiellini in una diretta Instagram organizzata dall'Istituto Statale di Istruzione Superiore Niccolini Palli di Livorno. "Ci sono delle emozioni da indirizzare nel modo giusto – ha spiegato il capitano azzurro -.

