Brave and Beautiful, anticipazioni (23-27 maggio 2022): Cesur fa rapire Riza (Di lunedì 23 maggio 2022) Brave and Beautiful Soluzioni estreme a Brave and Beautiful. A caccia della verità, Cesur fa rapire Riza – che poco prima ha ucciso il mendicante – rinchiudendolo in una gabbia. Sarà poi uno stratagemma di Suhan, a far sì che il sequestro abbia fine. maggiori dettagli nelle nostre anticipazioni. Brave and Beautiful è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.20. Brave and Beautiful: anticipazioni da lunedì 23 a venerdì 27 maggio 2022 Mihriban tiene un discorso per candidarsi come sindaco. Riza approfitta dell’occasione per informare i cittadini di Korludag che Tahsin gli ha regalato ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 23 maggio 2022)andSoluzioni estreme aand. A caccia della verità,fa– che poco prima ha ucciso il mendicante – rinchiudendolo in una gabbia. Sarà poi uno stratagemma di Suhan, a far sì che il sequestro abbia fine.ri dettagli nelle nostreandè in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.20.andda lunedì 23 a venerdì 27Mihriban tiene un discorso per candidarsi come sindaco.approfitta dell’occasione per informare i cittadini di Korludag che Tahsin gli ha regalato ...

