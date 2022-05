Biden | «Se la Cina invade Taiwan useremo la forza» L’analisi- L’isola strategica  e l’effetto Ucraina

(Di lunedì 23 maggio 2022) Il presidente degli Stati Uniti ha parlato della situazione nel Pacifico durante la visita in Giappone, in quello che sembra un cambiamento della politica della «ambiguità strategica». Marcia indietro della Casa Bianca: la nostra politica è la stessa. Pechino: «Washington non sottovaluti la nostra determinazione»

Advertising

fanpage : Il presidente americano Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti “sosterrebbero militarmente Taiwan in caso di in… - SkyTG24 : #JoeBiden: 'Se la #Cina invaderà Taiwan offriremo aiuto' - Corriere : Biden: se la Cina invade Taiwan useremo la forza militare, Pechino scherza con il fuoco - NazioneOscura : Biden: se la Cina invaderà Taiwan useremo la forza militare - carolpantanifi : RT @riservato79: Ma che meraviglia... u n Presidente totalmente fuori controllo. -

...vicini a Joesono stati "colti di sorpresa" dalle dichiarazioni del presidente americano sul fatto che gli Stati Uniti interverrebbero a difesa di Taiwan in caso di attacco da parte della. ......americano ha lanciato oggi in Giappone l'ambizioso piano di investimenti e rafforzamento dei rapporti commerciali che farà aumentare la presenza americana nell'area per contenere la...Biden avverte Pechino su Taiwan. Il presidente in visita a Tokyo ha avvisato la Cina sulla minaccia di un possibile attacco cinese sull'isola ...WASHINGTON, 23 MAG - I consiglieri più vicini a Joe Biden sono stati "colti di sorpresa" dalle dichiarazioni del presidente americano sul fatto che gli Stati Uniti interverrebbero a difesa di Taiwan i ...