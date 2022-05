Beautiful anticipazioni: Hope non torna indietro ma le Logan tifano per Liam (Di lunedì 23 maggio 2022) Liam (Scott Clifton), che ora starà da Bill (Don Diamont), si confida con Wyatt (Darin Brooks) sulla separazione da Hope (Annika Noelle), mentre la vita sentimentale del fratello va alla grande…Liam non si aspettava di restare “single” dopo la notizia sulla paternità del bambino di Steffy, che non è figlio suo. E’ cambiato tutto in pochissimo tempo e a quanto pare Hope non ha intenzione di cambiare idea. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate, iniziando dalla trama di domani, 24 maggio 2022. Hope per il momento non sembra aver cambiato idea, anzi… Tutti pensavano che dopo aver scoperto che il figlio di Steffy è di Vinny, la ragazza ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 23 maggio 2022)(Scott Clifton), che ora starà da Bill (Don Diamont), si confida con Wyatt (Darin Brooks) sulla separazione da(Annika Noelle), mentre la vita sentimentale del fratello va alla grande…non si aspettava di restare “single” dopo la notizia sulla paternità del bambino di Steffy, che non è figlio suo. E’ cambiato tutto in pochissimo tempo e a quanto parenon ha intenzione di cambiare idea. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate, iniziando dalla trama di domani, 24 maggio 2022.per il momento non sembra aver cambiato idea, anzi… Tutti pensavano che dopo aver scoperto che il figlio di Steffy è di Vinny, la ragazza ...

